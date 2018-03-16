В Барнауле завершился бесплатный образовательный проект "Сообщество счастливых женщин"

Сегодня, 12:00.
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Полугодовой курс "Сообщество счастливых женщин" от Алтайского бизнес-сообщества и Школы женственности и семейных отношений Елены Толкуновой включил в себя занятия, на которых участницы изучили ипостаси с использованием которых каждая женщина может позволить себе успех во всех сферах жизни, начиная от бизнеса и заканчивая отношениями внутри семьи.

Как считают организаторы, деловым женщинам намного сложнее сохранить качественные отношения внутри семьи, учитывая их занятость и эмоциональную нагрузку, без которой не обходится не один бизнес.

Проект "Сообщество счастливых женщин".
Проект "Сообщество счастливых женщин"

В группу вошли 12 участниц общественного объединения, и каждая из них получила ощутимую пользу, благодаря чуткой работе спикера - Елены Толкуновой, а также психологов Школы женственности и семейных отношений.

Анна Денюкова, 
руководитель Сообщества молодых предпринимателей:

"Я по общественной работе много ездила по стране и общалась с молодыми бизнес-леди из разных регионов, и очень часто в общении постепенно всплывала проблема сложности выбора между личной жизнью и бизнесом. В результате, девушки были вынуждены выбирать или то или другое и это приводило к множеству проблем: разорение бизнеса, сложные отношения с детьми, разводы и т.д. Женщине в бизнесе крайне сложно найти баланс, ведь ее доход автоматически зависит от времени вложенного в бизнес, тем более в первые годы развития предприятия. Именно поэтому я очень рада, что мы дали возможность нашим предпринимательницам разобраться в этом сложном вопросе совместно с профессионалами.

Очень приятно было видеть, что наши бизнес-леди в обучении делали акценты не на том как быть эффектными и эффективными в деловой сфере, а на том как же быть хорошими мамами и достойными женами. Иными словами, мы все учились быть хранительницами домашнего очага, но при этом иметь возможность самореализации через бизнес. Группу специально сделали небольшой, чтобы было больше возможностей для индивидуальной работы с психологами. За полгода обучения мы стали гораздо ближе друг к другу: было немало откровений, смеха, слез, самоанализа, иронии, признаний. Благодарю Елену Толкунову за то, что бесплатно предоставила эту прекрасную возможность для нашего Сообщества".

Проект "Сообщество счастливых женщин".
Проект "Сообщество счастливых женщин"

Справка

Алтайское бизнес-сообщество объединяет предпринимателей из самых разных сфер бизнеса и территорий Алтайского края с 2012 года.

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