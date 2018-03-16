В Барнауле завершился бесплатный образовательный проект "Сообщество счастливых женщин"

"Я по общественной работе много ездила по стране и общалась с молодыми бизнес-леди из разных регионов, и очень часто в общении постепенно всплывала проблема сложности выбора между личной жизнью и бизнесом. В результате, девушки были вынуждены выбирать или то или другое и это приводило к множеству проблем: разорение бизнеса, сложные отношения с детьми, разводы и т.д. Женщине в бизнесе крайне сложно найти баланс, ведь ее доход автоматически зависит от времени вложенного в бизнес, тем более в первые годы развития предприятия. Именно поэтому я очень рада, что мы дали возможность нашим предпринимательницам разобраться в этом сложном вопросе совместно с профессионалами.

Очень приятно было видеть, что наши бизнес-леди в обучении делали акценты не на том как быть эффектными и эффективными в деловой сфере, а на том как же быть хорошими мамами и достойными женами. Иными словами, мы все учились быть хранительницами домашнего очага, но при этом иметь возможность самореализации через бизнес. Группу специально сделали небольшой, чтобы было больше возможностей для индивидуальной работы с психологами. За полгода обучения мы стали гораздо ближе друг к другу: было немало откровений, смеха, слез, самоанализа, иронии, признаний. Благодарю Елену Толкунову за то, что бесплатно предоставила эту прекрасную возможность для нашего Сообщества".