В нескольких барнаульских ТРЦ продают кофейни

Заведение "из Вены"

В ТРЦ "Арена" продают венскую кофейню Körner köffee. Продавец сообщает, что в помещении сделан эксклюзивный ремонт, закуплено новое оборудование. Заведение работает уже три года и имеет постоянную клиентскую базу, сообщается в объявлении. Причиной продажи кофейни владельцы называют переезд. Бизнес продают за 2 млн 450 тыс. рублей.

Плюшки и игрушки

В ТРЦ "Волна" выставлена на продажу семейная кофейня "Фрекен Бок". Заведение открылось почти год назад на месте кофейни "Кофеварка". Ранее предприниматель Алексей Кривоносов рассказывал altapress.ru, что фишка "Фрекен Бок" — детский игровой модуль, разработанный дизайнерами специально для этого заведения. Предприниматель продает точку за 400 тыс. рублей.

Сеть мини-кофеен

На сайте объявлений размещено сообщении о продаже сети мини-кофеен Sova coffee. По данным "2ГИС", одна из точек находится в торговом центре "Балтийский базар" в Индустриальном районе. Бизнес продают за 450 тыс. рублей. В эту сумму входят конструкции со стеклянными панорамными стенами, мебель и оборудование. Предприниматель готов передать контакты поставщиков и помочь новому владельцу на первом этапе, говорится в объявлении.

Кафе с кондитерскими

В Барнауле также продают два заведения, которые имеют собственные кондитерскую и пекарню и, согласно объявлениям, не находятся в торговых центрах. Их названия на сайте объявлений не указаны.

Кафе-пекарню вместе с помещением продают за 13,5 млн рублей. Заведение находится на площади Октября. В кафе предлагают блюда европейской кухни, выпечку, а также шаурму и гамбургеры. Площадь помещения — 224 кв. м. Продавец сообщает, что в заведении сделан хороший ремонт, подключено видеонаблюдение и установлены кондиционеры. Бизнес существует в Барнауле уже четыре года.

В Индустриальном районе за 1,1 млн рублей выставили на продажу кафе-кондитерскую. Продавец сообщает, что действующее заведение укомплектовано необходимым оборудованием, и этот бизнес не требует дополнительных вложений. Сообщается, что заведение продают из-за переезда.

Напомним, в начале 2017 года предприниматели массово избавлялись от кальянных в Барнауле. Также в январе 2017 года появилось более 10 новых сообщений о продаже пивных магазинов и баров. Массовую продажу этого вида бизнеса эксперты связывали с ужесточением местного законодательства.