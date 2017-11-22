В Барнаульском водоканале рассказали подробности о потопе на Змеиногорском тракте

В пресс-службе водоканала altapress.ru сообщили, что сообщение о аварии поступило 9 утра.

Сейчас место повреждения локализовали. Выход воды устранили. Специалисты проводят работы по переключению сети. Это позволит осуществлять восстановительные работы на сети без отключения водоснабжения. Дорожников оповестили о необходимости очистки трассы.

Все работы планируют закончить во второй половине дня.