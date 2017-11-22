В Барнаульском водоканале рассказали подробности о потопе на Змеиногорском тракте

В Барнауле 22 ноября произошло повреждение водопровода на Змеиногорском тракте,49. Сейчас специалисты устраняют поломку.
В пресс-службе водоканала altapress.ru сообщили, что сообщение о аварии поступило 9 утра.
Сейчас место повреждения локализовали. Выход воды устранили. Специалисты проводят работы по переключению сети. Это позволит осуществлять восстановительные работы на сети без отключения водоснабжения. Дорожников оповестили о необходимости очистки трассы.
Все работы планируют закончить во второй половине дня.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.