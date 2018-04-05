В Бийске состоится семинар по ВЭД

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12 апреля 2018 года в Бийске состоится семинар банка "Левобережный" для участников внешнеэкономической деятельности на тему "Изменение структуры расчетов на фоне санкционной политики. Правовое регулирование внешнеторговых сделок".

Банк "Левобережный" – один из ведущих региональных банков России.
Банк "Левобережный" – один из ведущих региональных банков России. Фото: архив Банка "Левобережный".

Эксперты сферы внешнеторговой деятельности расскажут представителям бизнеса о важных правовых аспектах ведения ВЭД, а также об особенностях изменения структуры расчетов, которые нужно учитывать предприятиям. Также в рамках семинара будет представлена информация о программе льготного кредитования бизнеса, презентованы возможности и инструменты личного кабинета для участников ВЭД. 

В программе семинара запланированы следующие темы:

  • "Правовое регулирование внешнеторговых сделок" (патентный поверенный РФ, к. ю. н., руководитель практики по интеллектуальной собственности юридической компании "Гребнева и партнеры" Анна Войцехович);
  • "Изменение структуры расчетов на фоне санкционной политики в отношении РФ" (начальник отдела корсчетов и документарных операций банка "Левобережный" Анна Паникаровская);
  • "Личный кабинет участника ВЭД" (начальник валютного управления банка "Левобережный" Денис Комогорцев);
  • "Программа льготного кредитования 6,5%" (начальник операционного офиса "Бийский" банка "Левобережный" Лариса Бердникова).

Семинар пройдет 12 апреля 2018 года с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Бийск, ул. Героя Советского Союза Спекова, 16.

Участие бесплатное. Требуется предварительная регистрация. Подать заявку на участие можно на сайте банка.

Подробную информацию уточняйте по телефону 8-800-3333-555 (вн. 8006, 8016).

Банк "Левобережный" (ПАО)

Тел.: 8-800-3333-555 (вн. 8006, 8016)
Сайт: www.nskbl.ru

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