В Бийске состоялся праздник, посвященный окончанию отопительного сезона и годовщине основания Бийской ТЭЦ

В Бийском городском дворце культуры 17 мая состоялось торжественное подведение итогов отопительного сезона, приуроченное годовщине основания главного энергетического предприятия второго по величине города Алтайского края. 25 работников бийских предприятий СГК в этот день были награждены городскими, краевыми и корпоративными наградами за личный вклад в прохождение отопительного сезона 2017-2018 гг.
Поздравить энергетиков с праздником прибыли представители региональных и муниципальных властей, а также коллеги и деловые партнеры. Глава города Бийска Александр Студеникин дал высокую оценку работе коллективов энергокомпаний в отопительный период, подчеркнув, что несмотря на аномально суровую зиму в домах и учреждениях города всегда было уютно и тепло.
Стоит отметить, что прошедший отопительный сезон бийские энергетики провели в новом качестве, став звеном одного из крупнейших в России энергетических холдингов – Сибирской генерирующей компании. Значимость этого события для города Бийска в своем выступлении подчеркнул представитель нового собственника - технический директор Сибирской генерирующей компании Олег Петров:
— Бийская ТЭЦ обеспечивает город тепловой энергией на 95%, но при этом запаса мощности у предприятия хватит еще на один такой же город. Поэтому Сибирская генерирующая компания будет всячески стремиться к тому, чтобы расширить рынок тепло - и электрообеспечения. Однозначно будем увеличивать нагрузку станции в части выработки электроэнергии, так что Бийскую ТЭЦ ждет большая работа! Но главная наша задача, - согревать города! В регионах присутствия мы хорошо справляемся с этой миссией, и поэтому могу с уверенностью сказать, что город Бийск не станет исключением!
Технический руководитель энергохолдинга также подчеркнул, что производственная база Бийской ТЭЦ находится в хорошем эксплуатационном состоянии, что позволяет делать вывод о профессиональной грамотности и высоком квалификационном уровне персонала компании. Эти факторы в совокупности дают возможность новому собственнику продолжить работу по модернизации оборудования станции в рамках инвестиционных проектов.
С оптимизмом озвучил перспективу вливания бийских предприятий в структуру СГК начальник Управления Алтайского края по промышленности и энергетике Владимир Локтюшов. Гость высоко оценил вклад СГК в развитие энергетической отрасли региона, приведя в пример плодотворное сотрудничество энергохолдинга с властями Алтайского края по решению проблемы с теплоснабжением города Рубцовска. Представитель региональной власти выразил надежду, что Сибирская генерирующая компания создаст в Бийске максимально комфортные условия как для его жителей, так и для развития предприятий реального сектора экономики.
Много добрых слов, пожеланий и напутствий в этот праздничный вечер было сказано директором алтайского филиала СГК Игорем Лузановым и директором Бийской ТЭЦ Борисом Мещеряковым в адрес работников компаний Бийскэнерго и БийскэнергоТеплоТранзит. Руководители говорили о том, что энергетика – это не просто работа, это профессиональное призвание, где нужно самосовершенствоваться, постигать что-то новое и постоянно двигаться вперед. Был отмечен огромный вклад в отрасль ветеранов, которые своим многолетним и добросовестным трудом создали условия для развития города Бийска.
Кульминацией праздника стала концертно-развлекательная программа.
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