В Алтайском крае в ДТП пострадал мотоциклист

По предварительным данным, водитель автомобиля 1974 года рождения ехал по направлению от улицы Стахановской в направлении улицы Митрофанова. Поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом, которым управлял парень 1999 года рождения. Водитель мотоцикла получил травмы разной степени тяжести, его госпитализировали.

Напомним, вечером 9 апреля в Бийске водитель "Жигулей" не справился с управлением и врезался в автобусную остановку.