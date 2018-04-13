В Алтайском крае в ДТП пострадал мотоциклист

Вечером 12 апреля в Бийске на улице Советской, 196 столкнулись автомобиль Toyota Corolla и мотоцикл Shineray. Мотоциклиста госпитализировали в городскую больницу города, сообщили altapress.ru в краевой Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель автомобиля 1974 года рождения ехал по направлению от улицы Стахановской в направлении улицы Митрофанова. Поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом, которым управлял парень 1999 года рождения. Водитель мотоцикла получил травмы разной степени тяжести, его госпитализировали.
Напомним, вечером 9 апреля в Бийске водитель "Жигулей" не справился с управлением и врезался в автобусную остановку.
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