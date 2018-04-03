В бийском бассейне во время тренировки начал рушиться потолок. Фото: Елена Демина, biwork.ru. В бийском бассейне во время тренировки начал рушиться потолок. Фото: Елена Демина, biwork.ru. В бийском бассейне во время тренировки начал рушиться потолок. Фото: Елена Демина, biwork.ru.

Обломок прорвал натяжной потолок. По словам директора "Дельфина" Юрия Попова, никто не пострадал. В тот же день руководство закрыло разрушенную часть "Дельфина".

Сейчас спортивный комплекс закрыт не полностью. В так называемом "сухом зале" занятия продолжаются. Тренировки на воде, возможно, перенесут в другой бассейн города. Состояние конструкции здания оценили эксперты "ПромГражданПроекта". Специально к их приезду сотрудники бассейна вскрыли натяжную конструкцию, чтобы инженерам было проще изучить состояние потолка и кровли.

В последние годы ремонтные работы в бассейне не прекращаются. Несколько лет назад там привели в порядок вентиляцию, заменили стеклопакеты и кирпичную кладку одной из стен в плавательном зале, отремонтировали потолок.

Вместе с этим в городе обнаружилась еще одна "потолочная проблема": в группе "Типичный Бийск" жители города пишут, что в школе №17 протекает крыша. От этого намокает проводка. Люди переживают за детей.

Справка

Здание бассейна "Дальфин" построили в 1973 году. Эксплуатировать его начали через год. Сегодня в "Дельфине" в Школе спортивного плавания занимаются более 370 школьников. Еще 430 ходят в "группы здоровья". Кроме того, ежедневно на коммерческой основе сюда приходят больше 50 человек.