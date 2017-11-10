В большей части Бийска из-за серьезной аварии отключили отопление и горячую воду

Пресс-служба "Бийскэнерго" сообщила о том, что в пять часов утра при плановом осмотре сетей в центре города обнаружили "технологическое нарушение на участке первой тепломагистрали с локальным провалом асфальтового покрытия по переулку Песчаному".

На месте повреждения трубопровода диаметром 600 мм работают оперативные бригады и тяжелая автотехника. Сотрудники "Бийскэнерго" устраняют аварию, откачивают воду, ограждают зону парения бетонными блоками, ведут земляные работы, пишет "Наш Бийск".

Генеральный директор АО "БийскэнергоТеплоТранзит" Дмитрий Тяглов заявил, все технические мероприятия проходят в штатном режиме и должны завершиться к 24 часам. Теплоэнергетики планируют выйти на нормативные показатели подачи тепла и ГВС в течение суток. При этом на официальном сайте предприятия опубликованы номера десятков многоквартирных домов, в которых отключены отопление и горячая вода.