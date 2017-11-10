В большей части Бийска из-за серьезной аварии отключили отопление и горячую воду

Утром 10 ноября в большей части Бийска отключили отопление и горячую воду. Как сообщили "Бийскому рабочему" в управлении ГОЧС администрации города, потребителей от ТЭЦ начали отключать с 5:30. Это произошло из-за большой утечки горячей воды на тепломагистралях.
Пресс-служба "Бийскэнерго" сообщила о том, что в пять часов утра при плановом осмотре сетей в центре города обнаружили "технологическое нарушение на участке первой тепломагистрали с локальным провалом асфальтового покрытия по переулку Песчаному".
На месте повреждения трубопровода диаметром 600 мм работают оперативные бригады и тяжелая автотехника. Сотрудники "Бийскэнерго" устраняют аварию, откачивают воду, ограждают зону парения бетонными блоками, ведут земляные работы, пишет "Наш Бийск".
Генеральный директор АО "БийскэнергоТеплоТранзит" Дмитрий Тяглов заявил, все технические мероприятия проходят в штатном режиме и должны завершиться к 24 часам. Теплоэнергетики планируют выйти на нормативные показатели подачи тепла и ГВС в течение суток. При этом на официальном сайте предприятия опубликованы номера десятков многоквартирных домов, в которых отключены отопление и горячая вода.
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