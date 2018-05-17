В честь дня рождения "Золотой телец" объявил в Барнауле "голые цены"

Борнысова Лариса,

основатель компании:

— У меня было инженерное образование, поэтому на тот момент я ничего не понимала в выкладке товара и в обслуживании покупателей. Но что я точно знала, так это то, что мы должны продавать только качественные изделия, поэтому и на сегодняшний день качество украшений - это один из главных принципов нашей компании.

Андрей Борнысов,

директор компании:

— Недавно нашел листок бумаги, на котором я очень давно написал, какой я вижу нашу компанию "Золотой Телец" в будущем... и на удивление, сбылось практически всё...

Сегодня "Золотой Телец" это 14 магазинов и штат в 114 сотрудников. Главная цель компании — это, конечно же, чтобы каждый, кто заходит в отделы, находил для себя "то самое" ювелирное украшение своей мечты!

Специально к своему Дню рождения ювелирная компания "Золотой Телец" шокирует своих любимых покупателей и тех, кто только собирается ими стать!

В честь 18-летия "Золотой Телец" подготовил две разные акции, для поклонников серебра и золота: "Голые цены" — золотые украшения с камнями по ценам от производителей. "1+1=3" — на все серебряные украшения: покупая два, третье идет в подарок.

Беспрецедентная акция будет длиться только до 3 июня 2018 г. Успевайте порадовать себя и близких новыми ювелирными украшениями!