В честь дня рождения "Золотой телец" объявил в Барнауле "голые цены"

18 лет назад в ТЦ "7 Континент" открылся никому не известный магазинчик ювелирных украшений под названием "Золотой Телец". 4 сотрудника, один магазин и маленький офис, который на тот момент находился в обычной квартире.
Борнысова Лариса,
основатель компании:
— У меня было инженерное образование, поэтому на тот момент я ничего не понимала в выкладке товара и в обслуживании покупателей. Но что я точно знала, так это то, что мы должны продавать только качественные изделия, поэтому и на сегодняшний день качество украшений - это один из главных принципов нашей компании.
Андрей Борнысов,
директор компании:
— Недавно нашел листок бумаги, на котором я очень давно написал, какой я вижу нашу компанию "Золотой Телец" в будущем... и на удивление, сбылось практически всё...
Сегодня "Золотой Телец" это 14 магазинов и штат в 114 сотрудников. Главная цель компании — это, конечно же, чтобы каждый, кто заходит в отделы, находил для себя "то самое" ювелирное украшение своей мечты!
Специально к своему Дню рождения ювелирная компания "Золотой Телец" шокирует своих любимых покупателей и тех, кто только собирается ими стать!
В честь 18-летия "Золотой Телец" подготовил две разные акции, для поклонников серебра и золота:
- "Голые цены" — золотые украшения с камнями по ценам от производителей.
- "1+1=3" — на все серебряные украшения: покупая два, третье идет в подарок.
Беспрецедентная акция будет длиться только до 3 июня 2018 г. Успевайте порадовать себя и близких новыми ювелирными украшениями!
- Сюжет: Новости компаний
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