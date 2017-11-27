В декабре предприниматели Алтайского края обсудят наболевшие проблемы производства

Предприниматели и топ-менеджеры Алтайского края 8 декабря соберутся в городе Барнаул, чтобы обсудить актуальные вопросы производства и выработать решения по повышению эффективности компаний.
Как не производить лишнего и не просрочить заказы? Какую цену и скидку дать клиенту, чтобы остаться в плюсе по рентабельности? Как принять решение: производить или покупать? Аутсорсинг или собственное производство? Как с помощью гибкой системы оценки поставщиков снизить риски срыва сроков поставок и нарушения их условий? Эти и многие другие вопросы обсудят 8 декабря в конференц-зале ИД "Алтапресс" на семинаре "Решение наболевших проблем производства с помощью ERP системы".
Выбор темы семинара обусловлен высоким интересом в производственной сфере к вопросам внедрения ERP-систем, а также задачам, которые они способны решить.
На мероприятии ведущие специалисты и эксперты "ИнфоСофт" обсудят вместе с участниками, какие издержки несет их производство и почему, оценят, в чем польза планирования и автоматизации, а также разберут кейсы из опыта компании.
В программе семинара будут проходить консультации специалистов по ERP-системе, после мероприятия каждому слушателю предоставляются раздаточные материалы и презентации спикеров по почте. Приятным дополнением к полученным знаниям станет кофе-брейк, вовремя которого участники смогут обменяться опытом со своими коллегами.
Семинар "Решение наболевших проблем производства с помощью ERP системы" пройдет 8 декабря 2017 года в конференц-зале ИД "Алтапресс", Короленко, 107, г. Барнаул.
Более подробная информация о предстоящем семинаре на сайте и по телефону: +7(383) 211-27-27
Участники о семинаре:
Юлия Распоркина,
исполнительный директор ООО "МТМ Групп":
Грамотная презентация возможностей программы ERP. Корректное общение и информативное освещение возникших вопросов.
Александр Мысляев,
руководитель производства ООО "Термолэнд":
Хороший семинар для понимания важности выбора правильной стратегии автоматизации планирования производства, закупок и продаж в системе учета производственных процессов.
Сергей Петрович Скриганюк,
руководитель отдела автоматизации, ООО "Термолэнд":
Мы надеемся, что подобные семинары позволяют нашим слушателям по-новому взглянуть на развитие своей компании и найти новые возможности для совершенствования систем работы.
- Сюжет: Новости компаний
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