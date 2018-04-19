В день полиграфиста в Барнауле пройдет конференция для топ-менеджеров типографий

19 апреля в День российской полиграфии в Барнауле пройдет мероприятие для руководителей отраслевых предприятий, сообщает краевое управление связи и массовых коммуникаций. На конференцию, которая состоится в ИД "Алтапресс" (Барнаул, ул. Короленко, 107, 3 этаж), приглашаются желающие представители полиграфии.
В программе запланированы отраслевые доклады по следующим темам: малотиражное книгоиздательство (на базе монохромной и полноцветной ЦПМ), материалы для печати, программное обеспечение типографий, лицензирование системного ПО, информационная безопасность типографий, комплексное техобслуживание типографий.
Специальная организованная демонстрация оборудования пройдет по адресу улица Папанинцев, 106.
С приветственным словом перед участниками выступит Максим Герасимюк, начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края.
Регистрация в 11:30, начало конференции в 12:00.
Ознакомиться с программой мероприятия, а также оставить заявку на участие вы можете тут.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.