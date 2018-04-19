В день полиграфиста в Барнауле пройдет конференция для топ-менеджеров типографий

В программе запланированы отраслевые доклады по следующим темам: малотиражное книгоиздательство (на базе монохромной и полноцветной ЦПМ), материалы для печати, программное обеспечение типографий, лицензирование системного ПО, информационная безопасность типографий, комплексное техобслуживание типографий.

Специальная организованная демонстрация оборудования пройдет по адресу улица Папанинцев, 106.

С приветственным словом перед участниками выступит Максим Герасимюк, начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края.

Регистрация в 11:30, начало конференции в 12:00.

Ознакомиться с программой мероприятия, а также оставить заявку на участие вы можете тут.