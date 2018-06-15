В день России на площади Советов состоялся большой спортивный праздник

Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Соревнования по дуатлону. Фото: предоставлено организатором мероприятия.

Такие соревнования проходят в Алтайском крае второй раз, но уже успели завоевать популярность среди спортсменов и любителей. Более 100 участников попробовали свои силы в соревнованиях по дуатлону. В этот раз география участников пополнилась новыми городами – Кемерово, Москва, Новокузнецк, Новосибирск, Киров и другие. Этапы дистанций остались прежними: бег 5 км, велосипед 20 км, бег 2,5 км.

Дмитрий Багинский,

коммерческий директор сети магазинов "Pulse", организатор соревнований:

— Всего было представлено 8 категорий, в этом году мы добавили новую категорию – эстафета. В нем могли участвовать сразу двое участников – бегу и велосипедист. В этом году самому младшему участнику было 14 лет, самому старшему 67 лет. Профессионалов мы выделили в отдельную категорию "Элита" - это те спортсмены, которые которые в 2017 году занимали пьедесталы в подобных соревнованиях по бегу или велоспорту.

Для точного и оперативного замера времени, была использована электронная система хронометража, которую специально привезли для дуатлона из Новосибирска. Кроме стандартных призовых мест в своей категории, разыгрывалось два велосипеда от партнера Forward для мужчин и женщин в абсолютном зачете победителями стали Соколов Роман, с результатом 0:58:04 и Коротич София, с результатом 1:09:57.

Для зрителей и болельщиков на главной сцене была организована праздничная спортивно-развлекательная программа. Гости праздника увидели показательные выступления от фитнес-тренеров клуба "Магис спорт", поучаствовали в мастер-классах и конкурсах. А главными призами стали велосипеды Stark и Challenger, каждый мог попытать свою удачи, всего лишь заполнив анкету регистрации на стойке Pulse.

Дмитрий Багинский,

коммерческий директор сети магазинов "Pulse", организатор соревнований:

— Соревнования и праздник удался. Хочется сказать большое спасибо за поддержку в организации комитет по физической культуре и спорту г.Барнаула, наших партнеров фитнес-клуб "Магис спорт", Барнаульскую водяную компанию "Легенда жизни" за вкусную и полезную воду участникам соревнований, компанию Мегафон, Сбербанк, сеть быстрого питания Грильница", компании Scott, Forward, Format, Stels, Stark. Отдельное спасибо нашим информационным партнерам – "Алтапресс", Катунь-24 и, конечно, спасибо всем участникам соревнований и их болельщикам, благодаря вам состоялся этот праздник спорта.