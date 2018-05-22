В "Единой России" будет создан институт внутреннего партийного контроля

В "Единой России" предлагается создать институт внутреннего партийного контроля, который обеспечит оперативное реагирование на обращения граждан о фактах недобросовестной работы или неприемлемого поведения представителей Партии. Об этом заявил секретарь Алтайского регионального отделения Партии Александр Романенко на партийной конференции "Направление 2026", которая проходит сегодня в Москве.

Александр Романенко,

секретарь Алтайского регионального отделения Партии:

— Мы нуждаемся в обратной связи, хотим получить оценку того, как работают наши представители во власти. Для этого на базе существующих комиссий Президиума Генсовета "Единой России" предлагается создать институт внутреннего партийного контроля для оценки и обеспечения оперативного реагирования на обращения граждан о неприемлемом поведении или недобросовестной работе представительных лиц Партии.

"Что касается депутатов, то мы предлагаем в первую очередь оценивать обратную связь и его работу с избирателями, выполнение предвыборной программы и наказов избирателей", – резюмировал он, добавив, что оценке должен подлежать и моральный облик представителей партии.

Партийная конференция "Направление 2026" проходит в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов "Единой России". На полях Конференции запланировано заседание Совета руководителей фракций, будут работать дискуссионные площадки по трем направлениям с участием секретарей региональных отделений, руководителей фракций в законодательных собраниях субъектов, МКС, депутатов Государственной Думы.

Конференция "Направление 2026" завершает этап большой совместной работы, в рамках которой в регионах прошли дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию Партии. В каждом субъекте дискуссии прошли в два этапа – межмуниципальный и региональный. Регионы представили свои предложения и лучшие практики по реализации Послания, а также проработали основные проблемы в данной части.