В "Единой России" отметили высокий уровень мобилизации своих сторонников на выборах президента РФ

"Мы видим достаточно хорошие цифры по мобилизации наших партийцев. Для целого ряда субъектов Сибирского федерального округа сегодняшний день - это важный экзамен в преддверии сентябрьской кампании по выборам губернаторов, депутатов заксобраний и административных центров. По состоянии на 12.00 по московскому времени партийная мобилизация в регионах Дальнего Востока составила более 80%, а в Сибирском федеральном округе — более 65%", — подчеркнул он.

Секретарь регионального отделения партии в Алтайском крае Александр Романенко отметил, что к 15:00 по местному времени явка составила 51,33%. "Было привлечено почти 92% наших сторонников. Ожидаем к концу дня их явку в 100%", — заявил Романенко.

"Из 159 тысяч сторонников Партии проголосовало уже 150 тысяч. Ожидаем их стопроцентную явку", — отметил секретарь кемеровского регионального отделения партии Алексей Синицын.

В свою очередь секретарь регионального отделения партии в Новосибирской области Валерий Ильенко сообщил, что по сравнению с предыдущими выборами главы государства в 2012 году явка выше на 4%. "Что касается партийной мобилизации, а в нашей базе порядка 150 тысяч сторонников, то около 80% пришли на избирательные участки", — заявил он.

В Иркутской области явка также превысила показатели 2012 года на 5%. По словам секретаря регионального отделения Сергея Брилки, было мобилизовано 150 тысяч сторонников Партии, из которых, по последним данным, проголосовали 90%.

Наконец, в Забайкалье на 15:00 по местному времени проголосовало 52,4% избирателей. Как сообщил секретарь регионального отделения Сергей Михайлов, явка мобилизованных сторонников составила 92% (около 72,5 тыс. человек).

По мнению замсекретаря генсовета "Единой России", депутата Государственной Думы Евгения Ревенко, высокая активность на выборах президента РФ в СФО свидетельствует о неравнодушии граждан, их активной политической позиции. "Выборы — это важнейший инструмент демократии. Но этим инструментом может воспользоваться только по-настоящему сильный, неравнодушный, а главное - ответственный человек. И я верю, что таких в нашей стране подавляющее большинство", — заявил Ревенко.

"Для целого ряда субъектов СФО это важный экзамен в преддверии сентябрьской кампании по выборам губернаторов, депутатов Заксобраний. Хотелось бы обсудить, как проходит проект партийной мобилизации, работа назначенных Партией наблюдателей, какие проблемные вопросы существуют", - сказал Турчак.

"Достаточно высокие цифры по мобилизации. Спасибо огромное", — отметил Турчак. Подводя итоги селектора, Турчак выразил благодарность коллегам за активное участие в мобилизации. "Хотел всех поблагодарить за активное вовлечение наших сторонников в наши партийные проекты, связанные с мобилизацией", — сказал он.

Напомним, "Единая Россия" создала мобилизационный центр, который начиная с 17 марта отслеживает работу региональных отделений партии в ходе выборов. Задача мобилизационного центра — аккумулировать информацию об участии представителей "Единой России" в голосовании. В партии ожидают, что в мобилизации примут участие более 10 млн. партийцев.