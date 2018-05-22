В Екатеринбурге мэр-оппозиционер Ройзман уходит со своего поста

Евгений Ройзман,

глава Екатеринбурга:

— Поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку.

В начале апреля Законодательное собрание Свердловской области приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы города. За инициативу проголосовали 42 депутата, против — четверо.

16 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон. Он же был его инициатором. Теперь главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией.

22 мая накануне заседания гордумы Евгений Ройзман заявил, что не будет предлагать в повестку городского парламента вопрос о внесении изменений в устав города, где была бы прописана отмена выборов главы Екатеринбурга.

Чем займется Ройзман

Политик заявил, что имеет "самые разнообразные" планы относительно своей политической карьеры и уверен, что будет востребован в этом качестве.

Евгений Ройзман,

глава Екатеринбурга: