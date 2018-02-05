В этом году в Барнауле вновь будет работать "Почта любви".

С приближением февраля жителей города охватывает желание поскорее попрощаться с зимой и приготовиться к весеннему теплу. Популярный праздник 14 февраля – День всех влюбленных – задает романтичное настроение и вместе с тем ставит перед любящими сердцами нелегкую задачу: что подарить второй половине?
Традиционным знаком внимания считается небольшая открытка-валентинка, но с каждым годом значимость и желанность такого подарка заметно снижается. Найти по-настоящему оригинальный подарок нелегко – угодить трудно, а так хочется, чтобы подарок непременно понравился.
Ответ на вопрос, чем удивить любимого человека 14 февраля, нашелся в кофейнях Kennedy’s Coffee. Ежегодно в мини-точках проходит традиционная акция "Почта любви", которая уже полюбилась гостям. Идея заключается в том, что каждый посетитель кофейни может заранее оставить для своей второй половинки приятный сюрприз – ароматный вкусный кофе, имбирный пряник с авторской росписью, подарочный сертификат в любимую кофейню или термокружку. В день праздника персональный почтальон Kennedy’s Coffee вручает оставленные подарки получателям, заранее оповестив их об этом по телефону.Kennedy’s Coffee не потеряется и не забудется.
Более того, поклонники кофе будут вдвойне обрадованы, если неожиданно их порадуют горячо любимым напитком в День влюбленных.
Стать участником акции и порадовать вторую половинку вы можете во всех кофейнях сети Kennedy’s Coffee. Спросите у бариста анкету, заполните, указав номер получателя и сюрприз, который хотите подарить.
Напоминаем адреса кофеен:
ТЦ "ЦУМ" (пр. Ленина, 55),
ТРЦ "Весна" (ул. Малахова, 86-в),
ТЦ "Европа" (Павловский тракт, 251-в),
ТРЦ "Arena" (Павловский тракт, 188),
пл. Спартака (пр. Красноармейский, 4),
ЦВиР "Огни" (ул. А. Петрова, 219-б),
гипермаркет "Алтай" (пр. Космонавтов, 6-в),
ТРЦ Galaxy (Строителей, 117),
ТРЦ Park (г. Новоалтайск, ул. Деповская, 22),
ТЦ "Ривьера" (г. Бийск, ул. Советская, 205/2).
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