В этом году в Барнауле вновь будет работать "Почта любви".

Традиционным знаком внимания считается небольшая открытка-валентинка, но с каждым годом значимость и желанность такого подарка заметно снижается. Найти по-настоящему оригинальный подарок нелегко – угодить трудно, а так хочется, чтобы подарок непременно понравился.

Ответ на вопрос, чем удивить любимого человека 14 февраля, нашелся в кофейнях Kennedy’s Coffee. Ежегодно в мини-точках проходит традиционная акция "Почта любви", которая уже полюбилась гостям. Идея заключается в том, что каждый посетитель кофейни может заранее оставить для своей второй половинки приятный сюрприз – ароматный вкусный кофе, имбирный пряник с авторской росписью, подарочный сертификат в любимую кофейню или термокружку. В день праздника персональный почтальон Kennedy’s Coffee вручает оставленные подарки получателям, заранее оповестив их об этом по телефону.

Альтернатива банальной валентинке нашлась, ведь персональное поздравление от Kennedy’s Coffee не потеряется и не забудется.

Более того, поклонники кофе будут вдвойне обрадованы, если неожиданно их порадуют горячо любимым напитком в День влюбленных.

Стать участником акции и порадовать вторую половинку вы можете во всех кофейнях сети Kennedy’s Coffee. Спросите у бариста анкету, заполните, указав номер получателя и сюрприз, который хотите подарить.

Напоминаем адреса кофеен:

ТЦ "ЦУМ" (пр. Ленина, 55),

ТРЦ "Весна" (ул. Малахова, 86-в),

ТЦ "Европа" (Павловский тракт, 251-в),

ТРЦ "Arena" (Павловский тракт, 188),

пл. Спартака (пр. Красноармейский, 4),

ЦВиР "Огни" (ул. А. Петрова, 219-б),

гипермаркет "Алтай" (пр. Космонавтов, 6-в),

ТРЦ Galaxy (Строителей, 117),

ТРЦ Park (г. Новоалтайск, ул. Деповская, 22),

ТЦ "Ривьера" (г. Бийск, ул. Советская, 205/2).