В Германии спасли ёжиков, которые напились коньяка

Позже рядом с ежами была найдена брошенная бутылка алкогольного напитка, в состав которого входит коньяк.

Полицейские отвезли ежей в зоопарк, где их приведут в стабильное состояние. После этого животных собираются выпустить на свободу, пишет dailyhype.ru.