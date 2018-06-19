В Германии спасли ёжиков, которые напились коньяка

На детской площадке в одном из парков Эрфурта прохожие обнаружили двух ежей, которые были чуть живыми и практически не шевелились. Выяснилось, что бедные животные страдают от сильного похмелья.
Позже рядом с ежами была найдена брошенная бутылка алкогольного напитка, в состав которого входит коньяк.
Полицейские отвезли ежей в зоопарк, где их приведут в стабильное состояние. После этого животных собираются выпустить на свободу, пишет dailyhype.ru.
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