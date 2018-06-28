В 2018 году Алтайский филиал РСХБ направил на развитие АПК региона более 2,4 млрд рублей

По состоянию на 26 июня 2018 года Алтайский филиал Россельхозбанка в текущем году направил на поддержку предприятий агропромышленного комплекса региона более 2,4 млрд рублей. Основная доля займов – более 1,7 млрд рублей предоставлена на проведение сезонных работ.
В рамках механизма льготного кредитования заключено 139 договоров на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Кредитные средства направлены как на текущие, так и на инвестиционные цели, в том числе на приобретение транспорта, оборудования и проведение сезонных работ.
Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала:
— Эффективная поддержка отрасли банком способствует повышению качества проведения сезонных работ и, как следствие, удовлетворению потребностей внутреннего рынка и наращиванию экспортного потенциала российского АПК.
Справка
АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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