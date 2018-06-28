В 2018 году Алтайский филиал РСХБ направил на развитие АПК региона более 2,4 млрд рублей

В рамках механизма льготного кредитования заключено 139 договоров на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Кредитные средства направлены как на текущие, так и на инвестиционные цели, в том числе на приобретение транспорта, оборудования и проведение сезонных работ.

Владимир Богданов,

директор Алтайского филиала:

— Эффективная поддержка отрасли банком способствует повышению качества проведения сезонных работ и, как следствие, удовлетворению потребностей внутреннего рынка и наращиванию экспортного потенциала российского АПК.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

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