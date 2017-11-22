В Google признались, что следят за владельцами смартфонов с Android

Издание сообщило, что смартфоны каждый раз передавали в Google информацию о местоположении пользователя, когда он оказывался в зоне действия другой базовой станции, включал GPS или подсоединялся к Wi-Fi.

В Google вели сбор данных о геолокации пользователей Android с января 2017 года. Информация поступала в компанию, даже если пользователь отключал геолокацию или вынимал сим-карту.

Представитель Google заявил, что информация использовалась, чтобы отправлять пользователям сообщения и Push-уведомления. Однако в корпорации утверждают, что не хранили эти данные. В ближайшее время Google отключит эту функцию.