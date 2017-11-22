В Google признались, что следят за владельцами смартфонов с Android

Смартфоны с ОС Android отслеживают местоположение пользователей, даже если у них отключена функция передачи данных. Эту информацию изданию Quarts подтвердили в компании Google.
Издание сообщило, что смартфоны каждый раз передавали в Google информацию о местоположении пользователя, когда он оказывался в зоне действия другой базовой станции, включал GPS или подсоединялся к Wi-Fi.
В Google вели сбор данных о геолокации пользователей Android с января 2017 года. Информация поступала в компанию, даже если пользователь отключал геолокацию или вынимал сим-карту.
Представитель Google заявил, что информация использовалась, чтобы отправлять пользователям сообщения и Push-уведомления. Однако в корпорации утверждают, что не хранили эти данные. В ближайшее время Google отключит эту функцию.
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