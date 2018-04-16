"Сибирская сакура": в горах Алтая расцвел маральник

В горах Алтая зацвел маральник. Первые снимки в соцсетях с распускающимися розовыми цветами начали появляться еще в конце прошлой недели.
Традиционно праздником "Цветение маральника" в Алтайском крае открывают летний туристический сезон. В этом году на "Бирюзовой Катуни" этот праздник пройдет 29 апреля.
Всем привет🤗 Погода такая что никаких слов уже не хватает, а Томск все чаще хочется называть Гадюкино... Весны нынче нет...не успеешь ей обрадоваться, она прячется тут же🌨️☁️ А тем временем на югах все зеленеет, цветёт и пахнет😌 да и на Алтае уже вот и Маральник начинает цвет набирать...🌼Остается только перебирать фото и радоваться краскам по фотографии... Как это было... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #алтай #природаалтая #горныйалтай #маральник #рододендрон_ледебура #макро #цветение #россия #красота #природароссии #природа #altay #altaynature #rhododendron #blooming #explorerussia #naturephotography #macro #russia #siberia #naturelovers #photonature #photography #instaphoto
Интересно, что в 2017 году маральник на Алтае зацветал несколько раз: не только весной, но также летом и осенью. Так же было в 2015-м и в 2016-м. Это случается от того, что после холодов опять наступают теплые дни и природа как бы сама себя обманывает.
"🌸Марал зацвёл🌸. Первые цветы Рододендрон Ледебура можно встретить около села Еланда в Чемальском районе." . . . 📸Фотопрогулки с Александром Тырышкиным - это яркие🌈 и незабываемые фотоприключения🗺. Интересные маршруты, отличные локации🏞. Это индивидуальный подход к каждому клиенту🏔. Не важно, опытный вы фотограф📹 или начинающий. Мы создаём благоприятную и комфортную атмосферу в путешествиях и при подготовке к ним👌. Без классных снимков🖼🔝 не уедет никто👍 Наши фотопрогулки не имеют фиксированной даты начала🤗. Она согласовывается с участниками на этапе обсуждения и выбора программы😎. Уникальные💯 локации, интересные маршруты🏕. Группы до 3-х человек.😘. . . . 📸Фото: altai.today 📷Nikon Professional 📚Обучаю фотографии. 🔜 Авторские фотопрогулки по Алтаю. Уникально. . . . The use of my personal photos and videos is prosecuted by law and only with my permission! #сибирь #хакасия #алтай #байкал #фотография #государственнаядума #шерегеш #ямал #якутия #советфедерации #откройАлтай #altai #altay #siberia #siberian #госдума #russianature #россия #природароссии #путешествияпороссии #nikon #mountain #russia #russianature #travel #travelling #traveller #traveler #travellife #белокуриха #чемал
Справка
Рододендрон Ледебура в народе называют "маральником" "багульником", "кашкарой", "черногривом", "шкери", "драпоштаном". Научное его название — рододендрон, в переводе с греческого означает "розовое дерево". Кроме декоративности, растение обладает многими полезными свойствами — лекарственными, дубильными, эфирно-масличными, почво-защитными, водорегулирующими.
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