"Сибирская сакура": в горах Алтая расцвел маральник

На Алтае зацвел маральник. Апрель 2018 года. Фото: Светлана Казина vk.com/svetlana_kazina. На Алтае зацвел маральник. Апрель 2018 года. Фото: Светлана Казина vk.com/svetlana_kazina.

Традиционно праздником "Цветение маральника" в Алтайском крае открывают летний туристический сезон. В этом году на "Бирюзовой Катуни" этот праздник пройдет 29 апреля.

Интересно, что в 2017 году маральник на Алтае зацветал несколько раз: не только весной, но также летом и осенью. Так же было в 2015-м и в 2016-м. Это случается от того, что после холодов опять наступают теплые дни и природа как бы сама себя обманывает.

Справка

Рододендрон Ледебура в народе называют "маральником" "багульником", "кашкарой", "черногривом", "шкери", "драпоштаном". Научное его название — рододендрон, в переводе с греческого означает "розовое дерево". Кроме декоративности, растение обладает многими полезными свойствами — лекарственными, дубильными, эфирно-масличными, почво-защитными, водорегулирующими.