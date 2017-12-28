В Горно-Алтайске выбрали нового мэра

На сессии городского совета депутатов за Ольгу Сафронову проголосовали 16 человек.

Согласно уставу города, контракт с главой администрации заключат в течение 15 дней со дня принятия решения о назначении.

В июне 2016 года на бывшего мэра города Виктора Облогина завели уголовное дело и поместили под домашний арест. По версии следствия, Облогин похитил принадлежащий мэрии автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, незаконно изъял средства из бюджета на 17 млн рублей, а также предоставил одной из управляющих компаний гарантии, причинив городу ущерб на 107 млн рублей.

Справка

Ольга Сафронова родилась 3 августа 1976 года в Чойском районе. Окончила Горно-Алтайский государственный университет. С 1999 году — на госслужбе. С 2014 по 2016 годы — заместитель председателя правительства Республики Алтай, с 2016 — первый заместитель главы городской администрации. Фактически исполняла обязанности главы администрации.