В Горно-Алтайске выбрали нового мэра

В Горно-Алтайске назначили нового главу администрации. Им стала Ольга Сафронова, сообщают "Новости Горного Алтая".
На сессии городского совета депутатов за Ольгу Сафронову проголосовали 16 человек.
Согласно уставу города, контракт с главой администрации заключат в течение 15 дней со дня принятия решения о назначении.
В июне 2016 года на бывшего мэра города Виктора Облогина завели уголовное дело и поместили под домашний арест. По версии следствия, Облогин похитил принадлежащий мэрии автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, незаконно изъял средства из бюджета на 17 млн рублей, а также предоставил одной из управляющих компаний гарантии, причинив городу ущерб на 107 млн рублей.
Справка
Ольга Сафронова родилась 3 августа 1976 года в Чойском районе. Окончила Горно-Алтайский государственный университет. С 1999 году — на госслужбе. С 2014 по 2016 годы — заместитель председателя правительства Республики Алтай, с 2016 — первый заместитель главы городской администрации. Фактически исполняла обязанности главы администрации.
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