В Горном построят новый большой туркомплекс на знаменитых озерах

Глава региона Александр Бердников заявил, что Каракольские озера сегодня буквально уничтожаются — при этом они совершено не благоустроены. Нет туалетов, негде отдохнуть.

И власти региона подготовили проект, который поможет в корне изменить ситуацию. "Он предусматривает благоустройство прилегающей территории, строительство гостиничных комплексов, горнолыжных спусков. Будем регулировать количество приезжающих к озерам туристов. Важно, что проект позволит нам, в том числе, создать рабочие места для населения", — сказал Бердников.

В рамках проекта планируется, кроме всего прочего, построить дорогу Урлу-Аспак – Каракол длиной около 50 километров. Проект власти рассчитывают включить в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма.

Инвесторов, готовых вложиться в такой проект, Бердников не называл. Возможно, власти в большой степени рассчитывают на средства федерального бюджета. Тем более, что они представили проект заместителю главы Федерального агентства по туризму Николаю Королеву, который посетил республику с рабочим визитом.

Каракольские озера — группа из семи живописных горных озер в Чемальском районе республики. Она расположена на западном склоне хребта Иолго. Расстояние от села Элекмонар до Каракольских озер — около 30 километров. Автомобильной дороги с твердым покрытием до самых озер нет, добираться туда автомобильным транспортом крайне сложно. А места очень красивые.