В Горном построят новый большой туркомплекс на знаменитых озерах

На знаменитых Каракольских озерах в Чемальском районе Горного Алтая создадут новый туристический комплекс, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай. С помощью организованного отдыха власти региона рассчитывают отрегулировать поток "диких" туристов.
Глава региона Александр Бердников заявил, что Каракольские озера сегодня буквально уничтожаются — при этом они совершено не благоустроены. Нет туалетов, негде отдохнуть.
И власти региона подготовили проект, который поможет в корне изменить ситуацию. "Он предусматривает благоустройство прилегающей территории, строительство гостиничных комплексов, горнолыжных спусков. Будем регулировать количество приезжающих к озерам туристов. Важно, что проект позволит нам, в том числе, создать рабочие места для населения", — сказал Бердников.
В рамках проекта планируется, кроме всего прочего, построить дорогу Урлу-Аспак – Каракол длиной около 50 километров. Проект власти рассчитывают включить в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма.
Инвесторов, готовых вложиться в такой проект, Бердников не называл. Возможно, власти в большой степени рассчитывают на средства федерального бюджета. Тем более, что они представили проект заместителю главы Федерального агентства по туризму Николаю Королеву, который посетил республику с рабочим визитом.
Каракольские озера — группа из семи живописных горных озер в Чемальском районе республики. Она расположена на западном склоне хребта Иолго. Расстояние от села Элекмонар до Каракольских озер — около 30 километров. Автомобильной дороги с твердым покрытием до самых озер нет, добираться туда автомобильным транспортом крайне сложно. А места очень красивые.
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