В Госдуме предложили уголовно наказывать за платные "магические" услуги

Депутат Госдумы Сергей Вострецов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, по которому оказание платных "магических" услуг предлагается приравнять к мошенничеству и вымогательству, сообщает "Парламентская газета".
Автор документа предлагает дополнить УК РФ статьей 159.7 с новым классификатором деятельности, который будет описывать "колдовские" или "магические" услуги.
Законодатель подчёркивает, что планируется запретить не сами занятия колдовством, а попытки поставить его на коммерческие рельсы. "Хотите — гадайте, делайте что угодно, но как только встаёт вопрос о том, что за эти услуги нужно платить деньги в любой форме, — это уже будет уголовно наказуемо", — заявил депутат, пишет znak.com.
Ранее депутат Виталий Милонов предлагал установить уголовную ответственность за незаконное занятие народной медициной и оккультно-магическую деятельность, которая привела к смерти человека. Политик предлагает добавить в Уголовный кодекс статью 235.2. "Незаконная народная медицина, занятия оккультизмом и магией, закончившиеся вредом здоровью или ущербом", а виновных штрафовать на сумму до 120 тыс. рублей, ограничивать свободу или лишать ее на срок до 3 лет. Если занятия привели к смерти, то преступника предлагается сажать на 5 лет.
Под оккультно-магической деятельностью Милонов понимает услуги астрологов, гадалок, магов, ясновидящих, экстрасенсов, ясновидящих, знахарей, колдунов и других и их занятия диагностикой человека и его здоровья, духовного мира, имущества.
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