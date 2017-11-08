В Госдуме рассмотрят вопрос о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года МРОТ предлагается установить в 85% от прожиточного минимума — довести его до 9489 рублей. Полностью два показателя приравняют на втором этапе — в начале 2019 года.

Споры о необходимости приравнять МРОТ к прожиточному минимуму шли 25 лет, но точку в этом споре поставил президент РФ Владимир Путин, который принял решение, которое предстоит оформить в виде закона, пишет ura.ru.

Ранее Владимир Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму. Президент заявил, что с 1 января 2018 года планируется повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнять оба этих показателя.

"Нужно преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан, — подчеркнул Путин.

Прожиточный минимум в Алтайском крае за II квартал текущего года составил 9 359 рублей. В сравнении с первым кварталом он вырос на 4% или на 368 рублей. МРОТ в регионе с 1 июля 2017 года составляет 7 800 рублей, а для работников внебюджетного сектора экономики — 9 400 рублей.

Факт

На сегодняшний день МРОТ в России составляет 7 500 рублей.