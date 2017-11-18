В Харбине хирурги за 18 часов пересадили голову на тело мертвого человека

Трансплантация длилась 18 часов, в течение которых хирурги скрепили позвоночник, сшили нервы и кровеносные сосуды. По словам Канаверо, следующим шагом станет "полная пересадка от донора с мертвым мозгом", причем операцию на живом человеке осуществят "в ближайшее время".

Продемонстрировать результаты своей работы итальянец обещает уже в декабре, а в следующем году — приступить к дальнейшим экспериментам, пишет polit.ru.

Однако ученые, не участвовавшие в этом эксперименте, далеки от восторженного восприятия информации — данных пока слишком мало, чтобы делать хоть какие-то выводы. Нейрохирург, сотрудник Научного центра неврологии Алексей Кащеев заявил, что не видел в серьезных научных журналах ни одной работы Канаверо, собирающегося осуществить трансплантацию человеческой головы.

"Я выписываю порядка 15 международных журналов с высоким индексом цитируемости, посвященных нейрохирургии и спинальной хирургии. Ни одной публикации Канаверо ни в одном релевантном журнале я не видел, — рассказал Кащеев "Газете.Ru". "Я видел его статьи в изданиях, которые не являются топовыми нейрохирургическими журналами. Это в основном обзоры, например, статья, посвященная пересадки головы на 80% состоит из исторического обзора", — пояснил российский ученый, пишет Газета.Ru.

Одним из кандидатов на пересадку головы был российский программист Валерий Спиридонов, прикованный к инвалидному креслу. Его голову Канаверо хотел пересадить на здоровое тело другого человека. Но директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье указывал, что операция не сможет дать пациенту дееспособное тело для полноценной жизни, передает ФАН.

Факт

Именно в Китае в начале прошлого года была проведена первая в мире хирургическая операция по пересадке головы обезьяны.