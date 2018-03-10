В Иркутстке перекрыли 200 км трассы из-за рассыпавшегося тротила

Инцидент произошел 7 марта. По предварительной информации, тротил везли на нефтяное месторождение.

По сведениям Telegram-канал Mash, грузовик, из которого выпали ящики, перевозил семь тонн взрывчатки. Водитель грузовика, сотрудник ЧОПа и лицо, ответственное за перевозку тротила, три часа не замечали, что одна из дверей фуры открылась. Потерялось 90 кг тротиловых шашек.

Полиция предполагает, что тротил подобрали проезжавшие мимо дальнобойщики. Стражи порядка рассчитывают вычислить их по данным ГЛОНАСС.

Позднее выяснилось, что перевозкой взрывчатки занималась компания, не имеющая лицензии на данный вид деятельности и специально оборудованного транспорта, пишет "Лента.ру".