В Иркутстке перекрыли 200 км трассы из-за рассыпавшегося тротила

Несколько ящиков с тротиловыми шашками выпали из КамАЗа на трассе в Иркутской области. Из-за происшествия оцепили 200 км трассы. Часть взрывчатки собрали, а вот содержимое пяти ящиков пропало, пишет местное издание "Усть-Кут-24".
Инцидент произошел 7 марта. По предварительной информации, тротил везли на нефтяное месторождение.
По сведениям Telegram-канал Mash, грузовик, из которого выпали ящики, перевозил семь тонн взрывчатки. Водитель грузовика, сотрудник ЧОПа и лицо, ответственное за перевозку тротила, три часа не замечали, что одна из дверей фуры открылась. Потерялось 90 кг тротиловых шашек.
Полиция предполагает, что тротил подобрали проезжавшие мимо дальнобойщики. Стражи порядка рассчитывают вычислить их по данным ГЛОНАСС.
Позднее выяснилось, что перевозкой взрывчатки занималась компания, не имеющая лицензии на данный вид деятельности и специально оборудованного транспорта, пишет "Лента.ру".
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