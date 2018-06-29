В Канаде суд вынес приговор отцу 149 детей

Согласно приговору суда, Блэкмор должен провести под домашним арестом шесть месяцев. Мужчину приговорили к общественным работам сроком на 150 часов.

В первый раз Блэкмор вступил в брак в 1975 году. Четырем из жен 61-летнего канадца на момент замужества было 15 лет. Многоженец стал отцом 149 детей.

Многоженец принадлежит к раскольнической мормонской Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Хотя эта организация отказалась от многоженства в конце XIX века, мормоны-фундаменталисты по-прежнему придерживаются этой практики.

Канадские власти долгое время не могли привлечь Блэкмора к ответственности, так как это противоречило бы праву на свободу вероисповедания, пишет bfm.ru. В 2011 году в судебном порядке было решено, что последствия полигамии дают достаточно оснований для того, чтобы ограничить религиозные свободы, и в 2014 году Блэкмору предъявили соответствующее обвинение.