В Казани местный житель открыл стрельбу в жилом доме и убил спецназовца

32-летний казанец Александр П. устроил дебош на лестничной клетке квартиры, где якобы проживал со своей супругой. Соседи слышали женские крики, а затем прозвучали выстрелы. Позже начала поступать противоречивая информация об обстоятельствах преступления.

Точно известно, что стрелок заблокировал себя в квартире и вел огонь на поражение по прохожим из окна. По данным "Интерфакс", злоумышленник вел стрельбу из охотничьего ружья.

На место стрельбы очевидцы вызвали силовиков. Завязалась перестрелка. По данным издания "Реальное время", в ходе перестрелки убит сотрудник спецназа. Еще два человека, в том числе участковый полицейский, оказались ранены, сообщает МВД.

— Участковый хотел остановить преступника, в итоге стрелявший ранил участкового. Полицейский получил пулю в ногу, — сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Во время захвата в квартире обнаружен мертвым с огнестрельным ранением "предполагаемый подельник" стрелявшего, о его гибели сообщил Следственный комитет. Однако позже в пресс-службе МВД по Татарстану заявили, что подозреваемый покончил с собой. О предполагаемом подельнике неизвестно ничего.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" (часть 2 статьи 105 УК РФ) и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" (статья 317 УК РФ).

Что известно и не известно о трагедии

Об одном из вероятных соучастников стрельбы (вероятно, об Александре П. - прим. ред) известно, что он систематически нарушал административное законодательство и злоупотреблял спиртным. В отношении него несколько раз составлялись протоколы за распитие алкоголя, пишут "Известия".

Кроме того, за проблемным жильцом числились многочисленные неоплаченные штрафы и кредиты. Водительского удостоверения его лишили по суду в 2017 году с пометкой "опасный водитель".

Как пишет Mash, Александр П. открыл стрельбу после отказа бывшей жены пустить его к себе.

Однако позже появилась другая версия.

По данным "Известий", сигнал в полицию поступил от жильца дома, в котором велась стрельба. Мужчина рассказал полицейским, что в его жилище пытается попасть вооруженный мужчина, предположительно сосед. Заявитель уточнил, что вместе с ним в квартире находятся трое несовершеннолетних и мать-инвалид.

Конфликт между звонившим жителем и предполагаемым преступником и его подельником мог носить затяжной характер из-за асоциального поведения стрелка.

Окончательно разобраться в ситуации предстоит следователям СКР.