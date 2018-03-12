В каждой стране TeleTrade говорит с людьми на их языке

Ежегодно сотни тысяч людей впервые приходят на международные финансовые рынки в поисках заработка. И далеко не у всех процесс взаимодействия с брокерскими компаниями проходит гладко. Группа компаний TeleTrade помогает клиентам в решении любых вопросов в регионах присутствия, а сегодня это 26 стран. Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade.
— Марина, какие задачи решает служба поддержки клиентов TeleTrade?
— Мы решаем любые вопросы, связанные с обслуживанием клиентов в компании. Поскольку TeleTrade предоставляет доступ к торговле с помощью торговой платформы MetaTrader, то, конечно, спрашивают о платформе: как выставить приказ, переустановить, найти ту или иную функцию или, например, индикатор, как изменить цвет интерфейса и прочее. Также мы консультируем по продуктам компании: например, что такое CFD на ETF или на криптовалюту, какой спред по валютной паре, какие типы счёта есть. Разъясняем правила акций, начисления бонусов.
— Но ведь вся эта информация есть на сайте компании...
— Однако большинство людей предпочитает поговорить с живым человеком. И мы никогда не отворачиваемся. Мы терпеливо разъясняем, принимаем жалобы, претензии, чтобы решить конкретные проблемы и учесть результаты их рассмотрения в нашей работе. Общение с клиентом – это всегда взаимовыгодный и продуктивный диалог.
— С какими вопросами клиенты компании обращаются чаще всего?
— Чаще всего – по поводу потерянных паролей доступа к личному кабинету или торговому счёту. Как восстановить пароль, что будет с личным кабинетом или средствами на торговом счете, что будет, если пароль попадёт в чужие руки. Также часто спрашивают о сроках вывода средств, начисления бонусов и т. д.
Конечно, наши клиенты получают полную информацию по всем услугам компании. Но человеческий фактор остаётся, и возникают ситуации, когда бывает нужна помощь.
— Служба поддержки клиентов – её не часто можно встретить в брокерских компаниях. Почему такая служба есть в TeleTrade?
— Это политика TeleTrade. Мы уверены, что служба поддержки необходима. Мы знаем наших клиентов. Человеческий фактор нельзя исключать. Где-то 70% пользователей при любом вопросе хотят найти самый легкий и быстрый способ решения. И это абсолютно справедливо. Так предпочитает поступать большинство людей. Человек не будет копаться в интернете, он постарается найти знатока. Он звонит в службу поддержки, заказывает обратный звонок. И вскоре получает ответ от представителя компании. Скорость ответа зависит от уровня проблемы, однако наличие сервиса уже говорит о нашем отношении к клиенту.
— Клиенты из каких стран получают поддержку?
— На начало 2018 года TeleTrade работает в 26 странах мира на четырёх континентах: в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. У нас есть мультиязычная поддержка. В каждом регионе присутствия мы говорим со своими клиентам на их родном языке.
— Из какой страны к вам приходят обращения чаще всего?
Чаще всего к нам обращаются клиенты из России. И это закономерно, ведь в России у TeleTrade очень много клиентов. Российский рынок традиционно важен для бизнеса компании. Первый офис TeleTrade открылся в 1994 году в Москве, и именно с России компания начала развитие сети региональных представительств и офисов.
— Если попробовать создать собирательный образ клиента TeleTrade…
— Это мужчины и женщины от 25 до 55 лет. Они уже многого добились в жизни, и их усилия сегодня направлены на поиск дополнительных источников дохода. Безусловно, это активные, расчетливые, успешные люди. И в успешности женщины не уступают мужчинам. Они хотят постоянно развиваться, повышать уровень своей финансовой грамотности, расширять горизонт знаний. Наши клиенты живо интересуются мировыми событиями. И, пожалуй, одна из главных черт – всем нашим клиентам как взрослым людям свойственна ответственность.
— Пожалуйста, назовите три главных плюса ТелеТрейд.
— Высокотехнологичность, современность, надежность.
— Сколько вы работаете в TeleTrade?
— Уже 5 лет.
— Какие возможности даёт компания для профессионального развития?
— Я часто общаюсь с коллегами из других подразделений, и знаю, что в TeleTrade многое решает личная инициатива и креативность. Вы приходите в компанию на стажировку, и по мере роста делаете карьеру, становитесь руководителем. Такой подход помогает каждому сотруднику хорошо понять, как устроен бизнес компании. TeleTrade – это настоящая кузница кадров.
— На сайте TeleTrade рассказывают о ваших победах на международных соревнованиях по бодибилдингу…
— Да, бикини-фитнес сначала был просто хобби. Но все изменилось в прошлом году, когда я попробовала силы на турнирах в Праге, Барселоне. Там были первые победы, золотые и серебряные медали. Пришло понимание, что я способна на большее. С осени 2017 года я стала выступать на профессиональных чемпионатах.
— Что нужно делать, чтобы прожить яркую жизнь?
— Следуйте мечте. Стремитесь искать пути для реализации своей мечты.
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