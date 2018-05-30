В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко

Российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили в Киеве поздно вечером 29 мая.
Глава пресс-службы нацполиции Киева Оксана Блищик в своем фейсбуке написала, что нападение произошло в Днепровском районе Киева. В полиции заявили, что жена журналиста, находившаяся в ванной, услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Она вызвала скорую. Бабченко умер по дороге в больницу, пишет Медуза.
По данным журналиста Айдера Муджабаева, на Бабченко напали, когда он возвращался домой из магазина: журналисту три раза выстрелили в спину. Депутат Верховной рады Антон Геращенко написал, что убийца поджидал Бабченко в подъезде и застрелил его, когда тот открыл дверь в квартиру.
Украинская полиция ведет расследование, российский Следком также возбудил уголовное дело.
Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", сотрудничал с "Новой газетой" и другими изданиями. В феврале 2017 года он переехал в Прагу, опасаясь за свою безопасность после поста о катастрофе Ту-154 российского Минобороны. Затем он переехал в Киев, где вел передачу на крымскотатарском телеканале ATR, отмечает "Медиазона".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.