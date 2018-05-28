В киевском музее в чучеле пеликана нашли письмо, спрятанное почти 200 лет назад

В Киеве во время чистки старинного чучела красноклювого пеликана сотрудники Национального научно-естественного музея обнаружили записку, которая пролежала тут почти два века, пишет РИА Новости. Возраст находки — 178 лет, она ровесница Гоголя и Лермонтова.

В записке говорится, что коллектором экспоната является "Илья Гаврилович Вознесенский, получивший красноклювого пеликана 15 октября 1840". "Произошло это около берегов Калифорнии в гавани Бодега, которая носит имя испанского капитана", — написано в письме. Из сообщения музея в Facebook: — Именно этот артефакт из прошлого открыл тайну происхождения экспоната, ведь старая книга поступлений отдела зоологии скрывала эту информацию. Именно место сбора экспоната, гавань Бодега, вдохновило Альфреда Хичкока на создание жуткого триллера "Птицы", в котором пернатые существа служат воплощением хрупкости и нестабильности отношений человека и природы.