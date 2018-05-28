В киевском музее в чучеле пеликана нашли письмо, спрятанное почти 200 лет назад

В Киеве во время чистки старинного чучела красноклювого пеликана сотрудники Национального научно-естественного музея обнаружили записку, которая пролежала тут почти два века, пишет РИА Новости. Возраст находки — 178 лет, она ровесница Гоголя и Лермонтова.
В записке говорится, что коллектором экспоната является "Илья Гаврилович Вознесенский, получивший красноклювого пеликана 15 октября 1840". "Произошло это около берегов Калифорнии в гавани Бодега, которая носит имя испанского капитана", — написано в письме.
Из сообщения музея в Facebook:
— Именно этот артефакт из прошлого открыл тайну происхождения экспоната, ведь старая книга поступлений отдела зоологии скрывала эту информацию.
Именно место сбора экспоната, гавань Бодега, вдохновило Альфреда Хичкока на создание жуткого триллера "Птицы", в котором пернатые существа служат воплощением хрупкости и нестабильности отношений человека и природы.
- В Барнаульский зоопарк доставили молодых розовых пеликанов, отбившихся от стаи и не долетевших до места зимовки
- Видео. Как лебедь Жорка пожаловался директору Барнаульского зоопарка на розовых пеликанов
- Как зимуют в барнаульском зоопарке дикая кошка Сильва, пеликаны Вили, Тили и Милли, ослик Яша и все-все-все остальные
- Сюжет: Репост
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.