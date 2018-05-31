В кинотеатре "Пионер" прошел благотворительный показ мультфильма для детей

В преддверии Дня защиты детей 29 мая 2018 года в кинотеатре "Пионер" прошел благотворительный показ мультфильма "Папа-мама гусь" для воспитанников детских домов и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Несколько фирм, предприятий и организаций Барнаула объединились, чтобы провести этот праздник для детей с ослабленным здоровьем, находящихся на лечении и реабилитации в краевых учреждениях здравоохранения, а также ребят, чьи семьи попали в сложную жизненную ситуацию, детей, временно проживающих в центрах содействия семейному устройству. Мероприятие прошло при поддержке Алтайского отделения Российского детского фонда.
На кинопремьере побывали более 60 детей. Перед сеансом юным зрителям выдали не только очки с 3D эффектом, для них приготовили еще и угощения: напитки и попкорн. А забавная и поучительная история героя мультфильма, гуся Пэма – не оставила детей равнодушными и порадовала забавными персонажами и трогательным сюжетом. В завершении мероприятия ребята получили красочные воздушные шары, мороженое, а также подарки от компании "Evyap".
Кинотеатр "Пионер" благодарит за помощь в приобретении подарков и создании праздничного настроения Юлию Леваду, ООО "Алтайхолод" в лице управляющего директора Туркина Михаила Фёдоровича и начальника отдела закупа Быковой Елены Владимировны, организацию по проведению праздничных мероприятий "Дом шаров", компанию Evyap в лице Виталины Лозы, а также всех партнеров, принявших участие в этом мероприятии.
Полный фотоотчет можно посмотреть здесь.
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