В кинотеатре "Пионер" прошел благотворительный показ мультфильма для детей. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. В кинотеатре "Пионер" прошел благотворительный показ мультфильма для детей. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. В кинотеатре "Пионер" прошел благотворительный показ мультфильма для детей. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. В кинотеатре "Пионер" прошел благотворительный показ мультфильма для детей. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. В кинотеатре "Пионер" прошел благотворительный показ мультфильма для детей. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия.

Несколько фирм, предприятий и организаций Барнаула объединились, чтобы провести этот праздник для детей с ослабленным здоровьем, находящихся на лечении и реабилитации в краевых учреждениях здравоохранения, а также ребят, чьи семьи попали в сложную жизненную ситуацию, детей, временно проживающих в центрах содействия семейному устройству. Мероприятие прошло при поддержке Алтайского отделения Российского детского фонда.

На кинопремьере побывали более 60 детей. Перед сеансом юным зрителям выдали не только очки с 3D эффектом, для них приготовили еще и угощения: напитки и попкорн. А забавная и поучительная история героя мультфильма, гуся Пэма – не оставила детей равнодушными и порадовала забавными персонажами и трогательным сюжетом. В завершении мероприятия ребята получили красочные воздушные шары, мороженое, а также подарки от компании "Evyap".

Кинотеатр "Пионер" благодарит за помощь в приобретении подарков и создании праздничного настроения Юлию Леваду, ООО "Алтайхолод" в лице управляющего директора Туркина Михаила Фёдоровича и начальника отдела закупа Быковой Елены Владимировны, организацию по проведению праздничных мероприятий "Дом шаров", компанию Evyap в лице Виталины Лозы, а также всех партнеров, принявших участие в этом мероприятии.

Полный фотоотчет можно посмотреть здесь.