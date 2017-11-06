В конкурсе "Мисс Вселенная" впервые за 45 лет примет участие девушка из Ирака

Девушка заняла второе место в конкурсе красоты в Багдаде. Победительница местного конкурса оказалась замужем, поэтому ее дисквалифицировали, а право поехать в США получила Айдан.

До этого случая Ирак участвовал в "Мисс Вселенной" лишь в 1972 году. Тогда страну представляла Вайдан Сулейман из Пуэрто-Рико.

В 2002 году обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала россиянка Оксана Федорова. В этом году интересы России на конкурсе будет представлять "Мисс Россия–2017" — 21-летняя Полина Попова из Свердловской области. Мероприятие пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе.