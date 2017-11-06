В конкурсе "Мисс Вселенная" впервые за 45 лет примет участие девушка из Ирака

Гражданка Ирака впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная". Представлять интересы своей страны в Лас-Вегас отправится 27-летняя Сара Айдан, сообщает SHAFAQ News.
Девушка заняла второе место в конкурсе красоты в Багдаде. Победительница местного конкурса оказалась замужем, поэтому ее дисквалифицировали, а право поехать в США получила Айдан.
O quadro está quase fechado: #MissUniverso2017 #SarahIdan #MissIraque #CandidatasNacionais… https://t.co/zEJnc8Eokv pic.twitter.com/8zqaDDkZQc— João Eduardo Lima (@tvenanalise) 4 ноября 2017 г.
До этого случая Ирак участвовал в "Мисс Вселенной" лишь в 1972 году. Тогда страну представляла Вайдан Сулейман из Пуэрто-Рико.
В 2002 году обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала россиянка Оксана Федорова. В этом году интересы России на конкурсе будет представлять "Мисс Россия–2017" — 21-летняя Полина Попова из Свердловской области. Мероприятие пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе.
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