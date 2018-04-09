В конце марта БКС Премьер провел большую Финансовую Конференцию

Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Николай Корженевский. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Николай Соколов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Конференция "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Компания "БКС Премьер" выступила организатором конференции в краевой столице, где Николай смог поделиться своими знаниями с гостями. Компания из года в год проводит крупные деловые мероприятия в Барнауле, приглашая в качестве экспертов ведущих экономистов России.

Рассказать о тенденциях мировой экономики и показать место России в макроэкономических процессах. Это главные вопросы, которые обсудил с барнаульскими бизнесменами и директорами предприятий аналитик Николай Корженевский. По его мнению, наша страна была и остается частью глобальной экономики. Даже несмотря на санкции.

Николай Корженевский,

ведущий аналитической программы на телеканале "Россия 24":

Главные вызовы у нас внутренние. Это вопрос того, что мы очень хорошо реформировали после кризиса 2014 года финансовую макроэкономическую сферу. У нас теперь есть плавающий валютный курс, бюджетные правила, более-менее строгая бюджетная политика. У нас очень много неэффективности на микроуровнях с точки зрения теоретической экономики. На практике какие-нибудь крупные корпорации – это тоже микроуровень. А неэффективность в крупных корпорациях – это наша потенциальная сила.

Николай Соколов,

эксперт "БКС Премьер":

Это очень правильно, я считаю, потому что мы видим, что сейчас эпоха депозитов и каких-то привычных финансовых инструментов уходит вдаль, это вчерашний день. Те инструменты, которые предлагает большинство банков, в них очень сложно разобраться с первого раза.

Директор филиала "БКС Премьер" в Барнауле Иван Штопель отмечает, что подобные конференции – отличная возможность для людей, работающих в финансовой сфере, разобраться в главных тенденциях современной мировой экономики.

БКС Премьер выражает особую благодарность информационным партнерам мероприятия: ИД Алтапресс, FbR, Катунь 24, PR-компании "Организатор".