В Красноярском крае в страшном ДТП с участием КамАЗа погибли 8 человек

ДТП с 8 погибшими в Красноярском крае. Фото: МВД. ДТП с 8 погибшими в Красноярском крае. Фото: МВД.

По данным очевидцев, на трассе был сильный гололед. Водитель автомобиля Honda не справился с управлением, машина залетела под грузовик.

В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что в аварии погибли 8 человек. Среди них 43-летний водитель "Хонды", двое мужчин в возрасте 31 и 32 лет, две женщины 27 и 39 лет. Также жертвами стали трое несовершеннолетних: двое младенцев 2017 г.р. и 17-летняя девушка.

По предварительным данным, водитель "Хонды"был таксистом. Он вез людей из Дзержинска в Красноярск.