В Красноярском крае в страшном ДТП с участием КамАЗа погибли 8 человек

Около 10 утра 10 февраля на трассе в Дзержинском районе Красноярского края столкнулись минивен Honda Odyssey и КамАЗ. По уточненным данным, погибли 8 человек, в том числе 3 детей, сообщает НГС-Красноярск.
По данным очевидцев, на трассе был сильный гололед. Водитель автомобиля Honda не справился с управлением, машина залетела под грузовик.
В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что в аварии погибли 8 человек. Среди них 43-летний водитель "Хонды", двое мужчин в возрасте 31 и 32 лет, две женщины 27 и 39 лет. Также жертвами стали трое несовершеннолетних: двое младенцев 2017 г.р. и 17-летняя девушка.
По предварительным данным, водитель "Хонды"был таксистом. Он вез людей из Дзержинска в Красноярск.
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