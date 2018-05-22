В Крыму пьяный полицейский стал виновником массового ДТП, в котором погиб ребенок

Авария произошла 21 мая на трассе Ялта — Севастополь — Гаспра.

Пьяный старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта находился за рулем "мерседеса" в свободное от службы время. Следственный комитет сообщает, что сотрудник полиции выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КIA. После столкновения Mercedes продолжил движение и столкнулся с автомобилем ВАЗ.

Погибла женщина за рулем КIA и годовалый ребенок, который находился в машине. Травмы получил другой пассажир КIA и 8-летний пассажир ВАЗа.

Полицейского задержали. Следователи возбудили уголовное дело.