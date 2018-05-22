В Крыму пьяный полицейский стал виновником массового ДТП, в котором погиб ребенок

В Крыму пьяный сотрудник ГИБДД спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека, в том числе годовалый ребенок, и еще один ребенок пострадал, сообщает L!FE.
Авария произошла 21 мая на трассе Ялта — Севастополь — Гаспра.
Пьяный старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта находился за рулем "мерседеса" в свободное от службы время. Следственный комитет сообщает, что сотрудник полиции выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КIA. После столкновения Mercedes продолжил движение и столкнулся с автомобилем ВАЗ.
Погибла женщина за рулем КIA и годовалый ребенок, который находился в машине. Травмы получил другой пассажир КIA и 8-летний пассажир ВАЗа.
Полицейского задержали. Следователи возбудили уголовное дело.
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