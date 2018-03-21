В курганском селе школьница устроила стрельбу по одноклассникам

Инцидент произошел на перемене. Предварительно сообщается, девочка начала стрелять по одноклассникам из-за конфликта. Пневматический пистолет принесла из дома.

Подробности не уточняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее altapress.ru сообщал о том, что в сентябре 2017 года подросток открыл стрельбу в школе в Ивантеевке. Школьник принес в школу дымовые шашки и выстрелил из пневматического оружия. В прокуратуре рассказали, что пятнадцатилетний школьник ударил учительницу по голове кухонным топориком, а затем взорвал петарды и начал стрельбу.