В курганском селе школьница устроила стрельбу по одноклассникам

В Шадринске, Курганская область, 13-летняя школьница на перемене начала стрелять из пневматического пистолета по одноклассникам. Синяки и ссадины получили семь детей, угрозы их жизни и здоровью нет, сообщает источник.
Инцидент произошел на перемене. Предварительно сообщается, девочка начала стрелять по одноклассникам из-за конфликта. Пневматический пистолет принесла из дома.
Подробности не уточняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Ранее altapress.ru сообщал о том, что в сентябре 2017 года подросток открыл стрельбу в школе в Ивантеевке. Школьник принес в школу дымовые шашки и выстрелил из пневматического оружия. В прокуратуре рассказали, что пятнадцатилетний школьник ударил учительницу по голове кухонным топориком, а затем взорвал петарды и начал стрельбу.
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