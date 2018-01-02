В Кузбассе девочка получила травму глаза из-за пущенной в окно ракеты

Полицейские установили, что жильцы квартиры на седьмом этаже одного из домов в новогоднюю ночь стояли у окна и смотрели запуск фейерверков. "Внезапно стекло разбилось, один из осколков ранил двухлетнюю девочку в глаз. Родители малышки вызвали скорую помощь", — сообщили в пресс-службе. Врачи диагностировали проникающее ранение правого глаза.

"При осмотре квартиры полицейские обнаружили фрагменты парашютной ракеты бедствия. По предварительным данным, именно это пиротехническое изделие пробило стеклопакет", — сообщили полицейские. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские устанавливают подозреваемого и просят свидетелей помочь в его поиске.