В Кузбассе девочка получила травму глаза из-за пущенной в окно ракеты

В Кемеровской области возбудила уголовное дело по факту ранения двухлетней девочки, которая в новогоднюю ночь из окна квартиры смотрела на запуск фейерверков. Одна из снарядов попал в окно и разбил стекло. В результате осколок повредил девочке глаз, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Полицейские установили, что жильцы квартиры на седьмом этаже одного из домов в новогоднюю ночь стояли у окна и смотрели запуск фейерверков. "Внезапно стекло разбилось, один из осколков ранил двухлетнюю девочку в глаз. Родители малышки вызвали скорую помощь", — сообщили в пресс-службе. Врачи диагностировали проникающее ранение правого глаза.
"При осмотре квартиры полицейские обнаружили фрагменты парашютной ракеты бедствия. По предварительным данным, именно это пиротехническое изделие пробило стеклопакет", — сообщили полицейские. Возбуждено уголовное дело.
Полицейские устанавливают подозреваемого и просят свидетелей помочь в его поиске.
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