В Кузбассе на железной дороге образовалась огромная пробка из пустых составов

При этом количество "брошенных" вагонов продолжает увеличиваться. Пробка мешает проехать 10% составов в регионе, кроме того, из-за затора не могут разгружать грузы дальневосточные порты. По оценке участников рынка, разбирать пробку придется не менее месяца.

Причиной пробки стали сразу несколько факторов, среди которых не только негативные — плохая погода, низкие температуры, долгие праздники,— но и позитивные, например, хорошая раскупаемость угля.