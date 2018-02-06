В Ленинградской области при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли девять человек

Смертельное ДТП в Ленинградской области. Фото: 47.mchs.gov.ru. Смертельное ДТП в Ленинградской области. Фото: 47.mchs.gov.ru. Смертельное ДТП в Ленинградской области. Фото: 47.mchs.gov.ru.

По данным правительства Ленинградской области, пассажиров в микроавтобусе перевозили нелегально, пишет "Интерфакс". По словам собеседника агентства, мест в автобусе было восемь, а пассажиров — девять.

По информации пресс-службы правительства региона, перевозку осуществлял индивидуальный предприниматель из Вологды. "На месте аварии обнаружены череповецкие путевые листы, не имеющие отношения к маршруту. Привлечены правоохранительные органы", — сообщили информагенству в правительстве региона.

Водитель фуры пострадал, но от госпитализации отказался.

По данным ГИБДД, авария произошла около 6:20. На 423 км дороги Тихвин — Новая Ладога микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.