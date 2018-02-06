В Ленинградской области при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли девять человек

Утром 6 февраля на дороге в Ленинградской области при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли девять человек, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. Все погибшие находились в микроавтобусе.
По данным правительства Ленинградской области, пассажиров в микроавтобусе перевозили нелегально, пишет "Интерфакс". По словам собеседника агентства, мест в автобусе было восемь, а пассажиров — девять.
По информации пресс-службы правительства региона, перевозку осуществлял индивидуальный предприниматель из Вологды. "На месте аварии обнаружены череповецкие путевые листы, не имеющие отношения к маршруту. Привлечены правоохранительные органы", — сообщили информагенству в правительстве региона.
Водитель фуры пострадал, но от госпитализации отказался.
По данным ГИБДД, авария произошла около 6:20. На 423 км дороги Тихвин — Новая Ладога микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
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