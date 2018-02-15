В Липецкой области во время тренировки 11-летний хоккеист погиб от удара шайбой

ЧП произошло, когда юные хоккеисты отрабатывали броски по воротам. После занятия мальчик пошёл собирать шайбы, в этот момент спортсмен из более старшей группы решил ещё раз бросить по воротам, в результате чего снаряд угодил в шею школьнику. Он умер практически мгновенно.

По факту гибели ребёнка проводится проверка, пишет life.ru.