В Липецкой области во время тренировки 11-летний хоккеист погиб от удара шайбой

11-летний мальчик погиб во время тренировки по хоккею в Ельце Липецкой области. Шайба попала ему в шею. Ребёнок умер от перелома позвонка, пишет gorod48.ru.
ЧП произошло, когда юные хоккеисты отрабатывали броски по воротам. После занятия мальчик пошёл собирать шайбы, в этот момент спортсмен из более старшей группы решил ещё раз бросить по воротам, в результате чего снаряд угодил в шею школьнику. Он умер практически мгновенно.
По факту гибели ребёнка проводится проверка, пишет life.ru.
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