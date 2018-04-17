В Международных соревнованиях по танцевальному спорту приняли участие спортсмены из 4 стран

Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири-2018" на Кубок Westfalika. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири-2018" на Кубок Westfalika. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири-2018" на Кубок Westfalika. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири-2018" на Кубок Westfalika. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири-2018" на Кубок Westfalika. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири-2018" на Кубок Westfalika. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири-2018" на Кубок Westfalika. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири-2018" на Кубок Westfalika. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири-2018" на Кубок Westfalika. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Турнир этого года стали одним из самых масштабных за все годы проведения соревнований. На "Столицу Сибири" съехались спортсмены из 92 клубов и 31 города. Самое большое количество пар представили Новосибирская, Омская, Кемеровская и Читинская области, Алтайский и Красноярский край. "Участников этого года оценивали судьи из 11 стран, что само по себе является знаковым событием для каждого спортсмена, это говорит о престиже соревнований, — комментирует организатор мероприятия Роман Панин, руководитель танцевально-спортивного клуба "Триумф". — Кроме того, в рамках соревнований мы впервые увидели показательные выступления дуэтов синхронистов — это новый вид танцевального направления, который зародился совсем недавно и только набирает популярность в России".

В 2018 году соревнования впервые за всю историю были внесены в единый календарный план Министерства спорта РФ.

Елена Колобова,

главный судья соревнований:

Очень важно, что в регионах проводятся столь крупные турниры. Они предоставляют спортсменам уникальную возможность поучаствовать в соревнованиях мировой квалификации (WDSF) на территории Сибири. Мы видим, что "Столица Сибири" собирает спортсменов из многих городов и стран, что подтверждает высокий статус мероприятия. Танцевальный спорт занимает особое место среди других видов спорта, его отличает то, что участникам для победы необходимо не только быть в отличной физической форме и демонстрировать техническое мастерство, но и обладать артистическими способностями.

Организаторами соревнований "Столица Сибири" выступили Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерация танцевального спорта Новосибирской области, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и танцевально-спортивный клуб "Триумф". Генеральный партнер турнира — сеть обувных магазинов Westfalika.