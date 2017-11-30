В Минсельхозе России обсудили развитие лекарственного растениеводства на Алтае

На совещании представители Минсельхоза и отраслевых сельхозсоюзов обсудили состояние производства лекарственных и эфиромасличных культур, а также определили конкретные шаги по ее возобновлению. В будущем в этой отрасли Алтай может занять лидирующую позицию.

Восстановление отрасли лекарственного растениеводства в Алтайском крае возможно и это очень важно – это особенно подчеркнул в своем выступлении вице-президент Совета Ассоциации производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств (ППТРЛС), генеральный директор ООО НПФ "Алтайский букет" Сергей Мухортов. По словам эксперта, территория края подходит для массового выращивания экологически чистых ягод и лекарственных трав.

Сергей Мухортов,

вице-президент Совета Ассоциации производителей и ППТРЛС, генеральный директор ООО НПФ "Алтайский букет":

Самым сильным конкурентным преимуществом нашей страны являются нереализованные пока возможности по культивации и воспроизводству экологически безупречного сырья для производства экопродуктов питания, функциональных продуктов питания, БАДов к пище, лекарственных растительных препаратов и даже природной косметики и производство самих этих продуктов и полуфабрикатов для них. Наша огромная бескрайняя территория с внушительным размером пашни (а Алтайский край – лидер по их площади в России), зачастую никогда не видавшей никаких химических удобрений, - это и есть наше серьезное конкурентное преимущество!

Сегодня экопродукция из целебных трав широко используется в медицине, косметологии, парфюмерии и пищевой промышленности. При всем этом лекарственное растениеводство сейчас находится в непростом положении.

Петр Чекмарев,

директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ:

Лекарственное и эфиромасличное растениеводство и переработка сырья не входят в сферу деятельности федеральных органов исполнительной власти, господдержка в части сельского хозяйства на данные культуры не выделяется, поскольку они не относятся к перечню культур, возделываемых сельхозтоваропроизводителями. Между тем, данная отрасль – мощный источник экспортного потенциала лекарственного растительного сырья. Переработав сырье и получив готовую продукцию, мы смогли бы поднять маржинальность как данной отрасли, так и сельского хозяйства России в целом.

В ходе встречи было принято решение о создании межведомственной рабочей группы для оперативного обсуждения и решения текущих вопросов по восстановлению сферы лекарственного растениеводства. А также о необходимости признать лекарственные культуры сельхозпродукцией, расширить перечень нормативно-правовых актов, которые будут регулировать требования к сырью и создать курсы по подготовке и повышению квалификации профессиональных кадров.

Напомним, что осенью этого года в Алтайском крае был получен первый урожай целебных трав, выращенный специально для китайских медиков. Семена для выращивания дала сама Поднебесная. Всего были предоставлены 16 видов лекарственных трав – вайда красильная, лопух обыкновенный, одуванчик монгольский, володушка китайская, самоцвет двузубый и другие. Урожай превзошел все ожидания – практически все травы дали большой объем биомассы, а некоторым алтайская земля пришлась по "душе" больше, чем родная. Вдохновленные положительными результатами китайские партнеры теперь надеются на долгосрочное сотрудничество.