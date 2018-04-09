В Москве госпитализировали рыжего из "Иванушек International"

По информации канала, певец пожаловался на сильную боль в желудке и кашель. Врачи диагностировали у Григорьева-Апполонова обострение язвы желудка и сильный бронхит. Сейчас певца уже выписали, его состояние нормализовалось, пишет bfm.ru.

Однако российский певец и солист "Иванушки International" Кирилл Андреев не подтвердил сведения о госпитализации другого члена группы Андрея Григорьева?Апполонова. В беседе с "360" артист сказал, что впервые об этом слышит.

В апреле 2017 года на гастролях во Владивостоке "рыжий Иванушка" получил травму ребра.