В Москве госпитализировали рыжего из "Иванушек International"

Солист "Иванушек" Андрей Григорьев-Апполонов (Рыжий) попал в больницу в Москве, сообщил Telegram-канал Mash.
По информации канала, певец пожаловался на сильную боль в желудке и кашель. Врачи диагностировали у Григорьева-Апполонова обострение язвы желудка и сильный бронхит. Сейчас певца уже выписали, его состояние нормализовалось, пишет bfm.ru.
Однако российский певец и солист "Иванушки International" Кирилл Андреев не подтвердил сведения о госпитализации другого члена группы Андрея Григорьева?Апполонова. В беседе с "360" артист сказал, что впервые об этом слышит.
В апреле 2017 года на гастролях во Владивостоке "рыжий Иванушка" получил травму ребра.
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