В Москве избили трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу

Александра Липового, трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу, избили в Москве, сообщил спортсмен в Instagram.
"Друзья, мне скинули пару ссылок. Со мной все нормально. Спасибо всем, кто переживает и пишет. Чуть позже я подробнее расскажу, что случилось", — рассказал Липовой.
Кикбоксер завоевывал титул чемпиона мира три раза подряд в 2011, 2012 и 2013 годах.
Также спортсмен попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2006 году, нанеся по 2 тысячи ударов по тренировочным лапам ногами и руками за 48 минут, пишет bfm.ru.
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