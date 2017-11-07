В Москве избили трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу

"Друзья, мне скинули пару ссылок. Со мной все нормально. Спасибо всем, кто переживает и пишет. Чуть позже я подробнее расскажу, что случилось", — рассказал Липовой.

Кикбоксер завоевывал титул чемпиона мира три раза подряд в 2011, 2012 и 2013 годах.

Также спортсмен попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2006 году, нанеся по 2 тысячи ударов по тренировочным лапам ногами и руками за 48 минут, пишет bfm.ru.