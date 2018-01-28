В Москве полицейский был вынужден застрелить вора, бросившегося на него с оружием

28 января в Москве во время задержания банды квартирных домов был застрелен один из подозреваемых, сообщает Life.ru.
По данным издания, полицейские преследовали преступников на 4-й улице Марьина Роща. Всего было задержано пять человек. Еще один бросился на стражей порядка с ножом. Полицейскому, участвовавшему в операции, пришлось выстрелить в подозреваемого из табельного оружия. Мужчина скончался на месте от полученного смертельного ранения.
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