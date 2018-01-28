В Москве полицейский был вынужден застрелить вора, бросившегося на него с оружием

По данным издания, полицейские преследовали преступников на 4-й улице Марьина Роща. Всего было задержано пять человек. Еще один бросился на стражей порядка с ножом. Полицейскому, участвовавшему в операции, пришлось выстрелить в подозреваемого из табельного оружия. Мужчина скончался на месте от полученного смертельного ранения.