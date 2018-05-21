В Москве проходит партконференция ЕР по реализации Послания и майского указа Президента РФ

На партийной конференции "Направление 2026", которая пройдет в рамках заседания Высшего и Генерального советов, "Единая Россия" обсудит реализацию Послания Президента РФ Федеральному Собранию, подписанного им майского указа, а также обновление своей идеологии. В пленарном заседании конференции примет участие Председатель Партии, глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Андрей Турчак,

секретарь Генерального совета "Единой России":

— 21 мая состоится первая партийная конференция, которая пройдет в принципиально новом для нас формате. Ей предшествовали масштабные региональные дискуссии, прошедшие во всех регионах страны. В общей сложности к обсуждению будущего Партии подключилось 27 тысяч человек. Партия нуждается в новых конструктивных предложениях как по своему участию в реализации курса, предлагаемого главой государства, так и по осуществлению собственной внутрипартийной деятельности. Поэтому в ходе конференции мы обсудим решение задач прорывного развития, которые поставил перед нами Президент, а также вопросы обновления Партии. Наша главная задача – сохранить и упрочить свое политическое лидерство в преддверии двух думских электоральных циклов 2021 и 2026 годов.

В работе конференции примут участие секретари и руководители региональных отделений, секретари местных отделений – члены Высшего и Генерального советов, главы фракций в законодательных собраниях субъектов РФ, руководителей Межрегиональных координационных советов, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители платформ, партийных проектов, экспертного сообщества.

Алтайский край представит секретарь Регионального отделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко. Он примет участие в работе дискуссионной площадки "Обновление партии: партстроительство, "цифровая партия", "идеология прорыва". Площадка затронет вопросы всесторонней модернизации "Единой России", ее соответствия вызовам времени. Модераторами площадки выступят замсекретаря Генсовета Партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко и руководитель политического управления аппарата ЦИК "Единой России" Роман Романов.

Александр Романенко озвучит идеи и предложения, которые обсуждались на дискуссионных площадках в регионе, прошедших в апреле - об использовании цифровых технологий в работе общественных приемных, создании института внутреннего партийного контроля, и другие.

По итогам работы площадок будут выработаны рекомендации, которые станут основой для резолюции партконференции. Затем пройдет пленарное заседание, на котором Председатель Партии, премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с представителями дискуссионных площадок, обсудит с ними результаты и даст собственные рекомендации.

Андрей Турчак,

секретарь Генерального совета "Единой России":

— Еще раз подчеркну, что предстоящая конференция – это итог 235 межмуниципальных и 85 региональных дискуссий, которые прошли на местах и прошли не "для галочки". Мы проанализировали весь массив и сформулировали предложения с учетом мнений наших однопартийцев. Все предложения после обсуждения на конференции будут детализированы, снабжены дорожными картами и реализованы. Партийцы и наши сторонники должны понимать, куда и каким путем мы вместе идем.

Также в рамках конференции пройдет заседание Совета руководителей фракций "Единой России", который был создан решением Президиума Генсовета Партии. Руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что это будет первое заседание Совета руководителей фракций в таком обновленном формате работы и повестка достаточно обширная.