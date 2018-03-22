В Москве задержали алтайского оппозиционера из партии ПАРНАС

В "Листке" была опубликована расшифровка разговора губернатора республики Александра Бердникова, в которой, по мнению Роскомнадзора, были плохо замаскированы матерные слова. Это послужило поводом для возбуждения административного дела.

Журналист должен выпалить два административных штрафа по 4000 рублей. Однако, по словам журналиста, его транспортировка в Горно-Алтайск обойдется государству в несколько раз дороже.

Судебное заседание по этому административному делу состоялось в середине августа 2017 года, когда Сергей Михайлов находился в Москве. Он не был осведомлен о решении суда, наложившего на учредителя издания два штрафа по 4 тысячи рублей.

В конце января, после того как Михайлов вернулся из Москвы в Горно-Алтайск, к нему домой пришел пристав и составил два протокола по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

По словам Михайлова, так как он не мог присутствовать на рассмотрении дела из-за отъезда в Москву, журналист направил в суд своего представителя. Однако городской мировой судья вынес постановление о принудительном приводе Михайлова на заседание.

"Сначала они ходили ко мне домой в Горно-Алтайске. Но сегодня я был очень удивлен, когда ко мне в гостиничный номер зашли сотрудники московской службы судебных приставов и сообщили о том, что я задержан по постановлению судьи", — рассказал журналист.