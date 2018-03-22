В Москве задержали алтайского оппозиционера из партии ПАРНАС

В Москве задержали горно-алтайского журналиста Сергея Михайлова. Редактор газеты "Листок" и член федерального политсовета ПАРНАСа будет принудительно доставлен в столицу Республики Алтай в суд по административному делу, передает "Эхо Москвы".
В "Листке" была опубликована расшифровка разговора губернатора республики Александра Бердникова, в которой, по мнению Роскомнадзора, были плохо замаскированы матерные слова. Это послужило поводом для возбуждения административного дела.
Журналист должен выпалить два административных штрафа по 4000 рублей. Однако, по словам журналиста, его транспортировка в Горно-Алтайск обойдется государству в несколько раз дороже.
Судебное заседание по этому административному делу состоялось в середине августа 2017 года, когда Сергей Михайлов находился в Москве. Он не был осведомлен о решении суда, наложившего на учредителя издания два штрафа по 4 тысячи рублей.
В конце января, после того как Михайлов вернулся из Москвы в Горно-Алтайск, к нему домой пришел пристав и составил два протокола по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).
По словам Михайлова, так как он не мог присутствовать на рассмотрении дела из-за отъезда в Москву, журналист направил в суд своего представителя. Однако городской мировой судья вынес постановление о принудительном приводе Михайлова на заседание.
"Сначала они ходили ко мне домой в Горно-Алтайске. Но сегодня я был очень удивлен, когда ко мне в гостиничный номер зашли сотрудники московской службы судебных приставов и сообщили о том, что я задержан по постановлению судьи", — рассказал журналист.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.