В музее истории ГУЛАГа рассказали о секретном уничтожении карточек репрессированных

Федотов заявил, что сохранение документов этого периода истории является крайне важной задачей и пообещал разобраться в ситуации.

"Мы всегда будем защищать сохранение архивных материалов, они содержат очень важную историческую информацию. Это принципиально важно, так как это средство противодействия фальсификации истории. Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все, что угодно. Поэтому нужно сохранять по возможности все документы, которые относятся к тому периоду", — заявил Федотов.

Точное число репрессированных неизвестно

Уничтожение карточек может иметь катастроф+ические последствия, так как означает полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа. Информация об уничтожении документов поступила из МВД.

"В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения", — уточнил Романов.

Точное число репрессированных до сих пор неизвестно. На 1937-1938 годы приходится свыше 1,9 млн арестов по политическим статьям. По некоторым сведениям, общее число может достигать 12 млн человек, пишет polit.ru.