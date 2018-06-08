В музее истории ГУЛАГа рассказали о секретном уничтожении карточек репрессированных

Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов обратился с письмом к главе Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову, в котором сообщил, что на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года в России уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР, пишет "Коммерсант".
Федотов заявил, что сохранение документов этого периода истории является крайне важной задачей и пообещал разобраться в ситуации.
"Мы всегда будем защищать сохранение архивных материалов, они содержат очень важную историческую информацию. Это принципиально важно, так как это средство противодействия фальсификации истории. Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все, что угодно. Поэтому нужно сохранять по возможности все документы, которые относятся к тому периоду", — заявил Федотов.
Точное число репрессированных неизвестно
Уничтожение карточек может иметь катастроф+ические последствия, так как означает полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа. Информация об уничтожении документов поступила из МВД.
"В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения", — уточнил Романов.
Точное число репрессированных до сих пор неизвестно. На 1937-1938 годы приходится свыше 1,9 млн арестов по политическим статьям. По некоторым сведениям, общее число может достигать 12 млн человек, пишет polit.ru.
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