В налоговых инспекциях края пройдут Дни открытых дверей

В рамках акции посетители смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов. Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы по теме налогообложения имущества.

Желающие смогут зарегистрироваться в Личном кабинете налогоплательщика (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность).

Срок уплаты налогов на землю, транспорт и имущество за прошлый год истекает 1 декабря 2017 года. Гражданам, которые до сих пор не подучили налоговые уведомления необходимо обратиться в налоговый орган. Вместе с тем, бумажное уведомление не направляется владельцам имущества, у которых сумма всех налогов менее ста рублей, активным пользователям личного кабинета, а также налогоплательщикам, которым предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты налога.

Елена Колоскова,

начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю:

Начисление налогов – многоступенчатый процесс, в котором используется информация из различных ведомств. Расчет налога производится централизованно налоговым автоматом и, к сожалению, иногда допускаются технические ошибки. Поэтому просим налогоплательщиков внимательно проверять информацию, отраженную в уведомлении: объект имущества, период владения, доля в праве собственности.

Если в направленном уведомлении содержатся некорректные сведения, необходимо заполнить форму обратной связи, сформировать обращение в личном кабинете налогоплательщика или обратиться лично в налоговую инспекцию.